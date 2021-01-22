شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: وائل الفشنى كان حزينا والسبب فى أغنية "افرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب أحمد سعد، إن دويتو "افرح" مع المطرب وائل الفشني من الأعمال التي قدمها للجمهور ولاقت تعليقات إيجابية، أسعدته شخصيا، مضيفا أن التقى المطرب وائل الفشني، وعندما سأله عبر له وائل عن حزنه بسبب الابتعاد عن الساحة الفنية، وأكد له أنه فكر في الهجرة للخارج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "لما سألت وائل عن سبب ابتعاده طلب منه المساعدة، ومن وقتها طلبت منه الاجتهاد، وكان يفكر في تقديم عمل معه.. مشيت بعد لقائي مع وائل الفشني وقلبي واكلني عليه، لكن ريهام سعيد لما سألت وائل أنت فين وبكى، قلت لازم أقف جنب وائل، من باب الفن أولا لأنه مطرب جيد، وكتبت أغنية افرح، ولحنتها، ووضعت فيها كلمات لرفع المعنويات".

وكان طرح النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "إفرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.



وأشاد أحمد سعد، بالمطرب وائل الفشني قائلا: "من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير"، وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد على اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا: "الوحيد في مصر اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".



وطرح النجم أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.

وتقول كلمات الأغنية: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة.. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق.