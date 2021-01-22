أحمد سعد: وائل الفشنى كان حزينا والسبب فى أغنية "افرح"

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: وائل الفشنى كان حزينا والسبب فى أغنية "افرح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المطرب أحمد سعد، إن دويتو "افرح" مع المطرب وائل الفشني من الأعمال التي قدمها للجمهور ولاقت تعليقات إيجابية، أسعدته شخصيا، مضيفا أن التقى المطرب وائل الفشني، وعندما سأله عبر له وائل عن حزنه بسبب الابتعاد عن الساحة الفنية، وأكد له أنه فكر في الهجرة للخارج.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "لما سألت وائل عن سبب ابتعاده طلب منه المساعدة، ومن وقتها طلبت منه الاجتهاد، وكان يفكر في تقديم عمل معه.. مشيت بعد لقائي مع وائل الفشني وقلبي واكلني عليه، لكن ريهام سعيد لما سألت وائل أنت فين وبكى، قلت لازم أقف جنب وائل، من باب الفن أولا لأنه مطرب جيد، وكتبت أغنية افرح، ولحنتها، ووضعت فيها كلمات لرفع المعنويات".
وكان طرح النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "إفرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.
وأشاد أحمد سعد، بالمطرب وائل الفشني قائلا: "من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير"، وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد على اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا: "الوحيد في مصر اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".
وطرح النجم أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.
وتقول كلمات الأغنية: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة.. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق.