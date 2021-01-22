شكرا لقرائتكم خبر عن مع "Silk City".. إيلى جولدينج تطلق اليوم أغنيتها "New Love" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة العالمية إيلى جولدينج اليوم الجمعة لإطلاق أغنيتها الجديدة التى تعاونت فيها مع فريق " Silk City " ، و الأغنية تحمل اسم " New Love " وهو الخبر الذى أسعد قطاعا كببيرا من محبيها و معجبيها حول العالم ، وبذلك ستكون هذه هى أول أغنية لإيلى خلال عام 2021 .

وقد نال فريق " Silk City " سلسلة من عبارت التهكم و السخرية خلال الفترة الماضية وذلك بعد ظهور الاسم على احدى علب الالبان التى تمسكها إيلى جولدينج ثم تم تداول هذه الصورة بكثافة على الانترنت .

يذكر أن إيلى جولدينج فاجأت محبيها وعشاقها بكشفها عن واحدة من صورها التى التقطت لها من "الكواليس " وهى عارية ، حيث نشرت إيلى جولدينج على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " سلسلة من الصور التقطت لجولدينج من حفل غنائي، فقد ظهرت النجمة الشهيرة فى صورة من اللونين " الأبيض و الأسود " وهى تقف عارية تماما فى كواليس احدى حفلاتها، بينما كانت بصحبتها الـ " stylist " الخاص بها ، فى حين كانت جولدينج ترتدى القرط الخاص بها ، بينما ظهرت بإحدى الصور و هى مندمجة فى الغناء و بصورة اخرى وهى تعزف على الجيتار ، إضافة الى عدد من الصور الخاصة بالبروفات .