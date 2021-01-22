شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين وعزيز الشافعى بصحبة الهضبة فى حفله بدبى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الشاعر الغنائى تامر حسين على صفحته على "الفيس بوك" صورة تجمعه بكل من الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعى من دبى خلال الحفل الذي يحييه الهضبة ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فاعلياته منذ بداية الشهر الجارى، وعلق قائلا: من قلب الحدث مع حبيبى الفنان عمرو دياب شكرا على حسن الاستقبال أبو الذوق كله والاحترام .





كما نشر الشاعر والملحن عزيز الشافعى نفس الصورة على صفحته وعلق قائلا: مع الهضبة على مسرح ستاد دبى يوم تلات - زى مانتى - قدام مرايتها - اماكن السهر - بالضحكة دى - سهران - شكرا - طبل - يابلدنا ياحلوة .





ويعد الحفل الأول بعد طرح الهضبة ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب عدة مفاجآت فى الحفل، حيث سيغنى أغلب أغانى الألبوم الجديد، بالاضافة إلى أغانيه المعروفة .

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن عدة أغانى هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك، وشكرا .

ويضم ألبوم "يا أنا يا لأ" الذى طرحه الهضبة 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لأ: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير"

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما"

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير"

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.