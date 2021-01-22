شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفل غنائى بدبي ضمن مهرجان التسوق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا، مساء اليوم الجمعة، في دبي، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فاعلياته مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو وصور توثق حفل الفنان عمرو دياب.

ويأتي حفل الغنائي للهضبة عمرو دياب، بعد طرح عدة أغنيات من ألبومه الجديد الذي يضم 12 أغنية، من بينها فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك، وشكرا".

ويضم ألبوم "يا أنا يا لأ" الذى طرحه الهضبة 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لأ: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".



تامر حسين وعمرو دياب وعزيز الشافعي



أحدث ظهور للهضبة عمرو دياب



النجم عمرو دياب



الهضبة عمرو دياب



حفل عمرو دياب



عمرو دياب في حفل بدبي