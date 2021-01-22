شكرا لقرائتكم خبر عن سامية الطرابلسى تنتهى من تصوير مشاهد الأقصر وأسوان فى "تماسيح النيل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة التونسية سامية الطرابلسى من تصوير مشاهد دورها في فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدى الميرغنى ومصطفى خاطر، فى مدينتى الأقصر وأسوان، على أن تستكمل باقى مشاهدها فى القاهرة مع فريق العمل.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سامية الطرابلسى الدرامية، الجزء الرابع من المسلسل التونسى "دنيا أخرى" والتي تدور أحداثه في إطار بين الكوميديا والدراما حول الطبقة الكادحة الفقيرة، وما تتعرض له من مواقف عصيبة.

مسلسل "دنيا أخرى" الجزء الرابع من بطولة ، بسام الحمراوى، سامية الطرابلسى، كريم الغربى، شادلى عرفاوى، نعيمة الجانى، محمد صويلح يحيى الفايدى، أروى بن إسماعيل، لبنى السديرى، نور الدين بوحجبة، والعمل من فكرة سامى الفهرى، وسيناريو وحوار أحمد الصيد ونور الدين بوحجبة، واخراج حمدى الجوينى















