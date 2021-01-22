أحمد فوزي عن كواليس إسعاف يونس: "عفشة عايش في عالم تاني وأثق فيما أقدمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل مسلسل "إسعاف يونس" البطولة المطلقة الأولى لنجم "مسرح مصر" محمد أنور؛ جذب الأنظار كعمل كوميدي يُعرض في فترة الحالية من إنتاج شركة "سينرجي".

ومن بين الأدوار التي نالت استحسان الجمهور؛ دور "عفشة" الذي يقدمه الفنان الشاب أحمد فوزي في "إسعاف يونس"، وهو أحد كتاب المسلسل أيضا، ضمن ورشة كتابة ضمت أيضا أحمد دوجلاس وخليفة سمير، وصرح "فوزي" لـ"الخليج 365" أن الثلاثي يعمل حاليا على كتابة الجزء الثاني من المسلسل، كما يجمعهم أعمالا أخرى في طريقها للظهور للنور.

فوزي كشف أنه كتب وشارك في كتابة العديد من الأعمال المسرحية في السابق، ومن بينها أعمالا شاركت في مسابقات الجامعة ونالت العديد من الجوائز، كما أنه كتب أكثر من مسلسل "أنيميشن" موجه للأطفال، من بينها مسلسل "ابن بطوطة"، ومسلسل "بدري وبدرية" مع هشام يحيى، وأيضا الفيلم السينمائي "مونتاج" للمخرج أحمد عبد الواحد في الكويت، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" مع محمد عز من إخراج الدكتور أشرف زكي والتي عُرضت العام الماضي في موسم الرياض، بالإضافة لبعض الأعمال الكوميدية التي كانت تُعرض على قناة "موجة كوميدي"، من بينها برنامج يحمل اسم "توك شو".

وعن دوره في "إسعاف يونس"؛ قال: "اتعرفنا على معتز التوني بوصفنا كُتاب قبل ما يتعرف علينا كممثلين، ومكنش اتفرج على آخر حاجة عملتها في مسلسل (الاختيار) رمضان الماضي، وبعدين وإحنا شغالين مع بعض اتفرج على عرض (سينما مصر) اللي أنا بمثل فيه أنا وخليفة سمير، واكتشف أننا ممثلين موهوبين، واقترح أننا نكون موجودين في الحلقة التاسعة بتاعت عصابة البنك".

وبالنسبة لشخصية "عفشة"؛ قال: "أنا اللي ابتكرت الشخصية دي، وكانت في دماغي من فترة طويلة وكنت مستني الفرصة، بني آدم نص كلامه مش مفهوم وواثق في نفسه وعايش في عالم تاني، وتجربة التمثيل المسرحي بالنسبة ليّا هي اللي أهلتني أني أقدم أفضل شكل للدور الذي أقدمه أيًا كان هو كوميدي أو تراجيدي، الممثل شغلته أنه يخلي الجمهور يبكي ويضحك".

وعن إتقانه للتراجيدي وتميزه في الكوميدي، تابع: "خروجي من مدرسة الأستاذ خالد جلال جعلتني واثق فيما أقدمه إلى حد كبير، واسم خالد جلال وحده يكفي، واللي موجودين في السوق عارفين كويس أوي اللي بيخرج من مركز الإبداع الفني بيكون مرّ بإيه، مركز الإبداع الفني حاجة زي الأشغال الشاقة والممثل اللي هيخرج منه لازم يكون عارف يقدّم أي دور بمنتهي السهولة لأنه مرّ بتجارب وقدّم أدوار أصعب من كده بكتير في المركز".

وحول أعماله المقبلة؛ قال: "عندي مشروع تاريخي بتمنى ظهوره للنور قريبا، يتناول الفترة من بداية ثورة عرابي حتى انتصار 1973، أقدّم خلاله تشريح مجتمعي لكل ما حدث في مصر والتحولات المجتمعية عن طريق بيت عائلة يمرّ عليه 3 أجيال".

وأشار إلى أن فيلمه "إعلان حرب" سيخرج قريبا للنور، حيث انتهى من كتابته بالفعل، وهو فكرة المخرج هاني حمدي.

أحمد فوزي ممثل معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضو عامل باتحاد الفنانين العرب، بدأ مشواره الفني على مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس، ومن أهم الأعمال التي شارك فيها مسلسلات: "الدنيا لونها بمبي، بيت الباشا، حدف بحر، قلوب، الكبير أوي، والاختيار" وغيرها.