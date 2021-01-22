هكذا علق نبيل الحلفاوي على فوز منتخب مصر لليد على بيلاروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز منتخب المنتخب الوطني لكرة اليد على منتخب بيلاروسيا ببطولة كأس العالم.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أداء عالمي لمنتخب اليد.. رجالة.. أبطال.. دايمًا يا رب.. وتحية واجبة لروبرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب".

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، الفوز على بيلاروسيا، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في إطار منافسات كأس العالم المقامة في مصر، وانتهت المباراة بنتيجة 35- 26، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات الدور الرئيسي للبطولة.

يذكر أن، مصر تستضيف بطولة كأس العالم لليد في نسختها السابعة والعشرين خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.