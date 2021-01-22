تعرف على الهدية التي تلقتها ريهام حجاج من شقيقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تلقت الفنانة ريهام حجاج، هدية من "لمياء" شقيقة زوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة، بمناسبة مسلسلها الدرامي الجديد "كل ما نفترق" الذي تخوض به المنافسة في دراما رمضان المقبل 2021 .

ونشرت ريهام، صور من الهدية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "أحلى مفاجأة في الدنيا من أحلى أخت وحبيبتي وصاحبتي وأغلى الناس عندي.. بحبك أوي أوي أوي يا لولو ..ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدًا يا حبيبة قلبي".

وكانت "لمياء" شقيقة زوج ريهام حجاج، كتبت على الهدية: "مبروك المسلسل يا رورو يا جميلة ..أنا متأكدة إن ربنا هيوفقك وهتكسري الدنيا .. بحبك أوي أوي ..ربنا يوفقك وينجحك".

مسلسل "كل ما نفترق" يشارك في بطولته: ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي وطارق الجنايني.