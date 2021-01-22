ليلى علوي: أيام صعبة.. يا رب نخرج منها كاملين غير منقوصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت النجمة ليلى علوي، إن أبواب السماء تكون مفتوحة في يوم الجمعة، داعية لنفسها ولعائلتها ومصر والعالم بالسلام والصحة والخير.

وكتبت "ليلى" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "دايمًا باحس إن نفسي مفتوحة جدًا للدعاء في يوم الجمعة، وباحس أبواب السماء مفتوحة والإجابة قريبة.. النهاردة بادعيلكم كلكم ولنفسي وعيلتي وبلدي والعالم كله بالسلام والصحة والخير".

تابعت: "باتمنالكم كلكم السلامة من كل شر وإن ربنا ينجينا جميعًا ويعدي الأيام الصعبة دي على خير ونخرج من الأزمة كاملين غير منقوصين وبصحة وستر من عنده سبحانه وتعالى.. كل جمعة وأنتوا بخير وكل يوم وأنتوا بسلام ومحبة وأمان".

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عُرض في شهر ‏رمضان ‏‏2016، وشاركها البطولة النجم خالد الصاوي‎ من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.

‏بينما آخر ‏أعمال ليلى علوي ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن" في نفس العام، وشاركها البطولة النجوم: ‏منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود، وهو ‏من تأليف أحمد عبد الله و‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎