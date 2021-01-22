ياسمين صبري تنشر صورًا جديدةً من احتفالها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، عدة صور جديدة لها من احتفالها أمس الخميس الموافق 21 يناير، بعيد ميلادها الـ33.

ونشرت "ياسمين" صورًا لها من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها حاملة للكثير من البالونات المدون عليها عبارة: "happy birthday".

وكانت ياسمين صبري نشرت صورة بالأمس لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أثناء احتفاله بعيد ميلادها.

وتزوجت ياسمين صبري من أحمد أبوهشيمة في أبريل الماضي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، العمل عرض رمضان الماضي.