روبي تخوض تجربة جديدة في “شقة 6” وتنافس بقوة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تخوض الفنانة المصرية روبي تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “شقة 6″، وينتمي لنوعية أعمال الإثارة والرعب والتشويق، ومن المقرر أن تتلخص أحداثه في خمس عشرة حلقة، ستعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة عقب الانتهاء من تصويرها.

مسلسل “شقة 6” تدور أحداثه داخل عمارة سكنية، وتحدث أشياء غريبة في الشقة رقم 6، تثير رعب السكان، وتبدأ المحاولات في اكتشاف سر ما يحدث في داخلها.

وتعقد روبي، حالياً، جلسات تحضيرية نهائية مع صناع العمل الذي كتبته مجموعة مؤلفي ورشة عمل لكتابة السيناريو هم سعاد القاضي، نبيل شعيب، رفيق القاضي، ومحمود وحيد، والمخرج محمود كامل، ومن المقرر أن تنطلق عمليات تصوير أول مشاهد المسلسل عقب إبرام باقي التعاقدات مع الأبطال المشاركين لها في العمل.

وتعاقد على بطولة العمل حتى الآن الفنان صلاح عبدالله، محمود البزاوي، سيد رجب، ملك قورة، شريف سلامة.

وتعاقدت روبي، أيضاً على مسلسل جديد بعنوان “بدر البدور” سوف تشارك خلاله في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وتجسد ضمن أحداثه شخصية فتاة صعيدية تتعرض لعديد من المشكلات والأزمات، وبهذا المسلسل تكون روبي، أمام تحد كبير خلال الموسم خاصة أن هناك أعمالاً درامية صعيدية يقودها نجوم الدراما والسينما في مصر سوف تقع في منافسة معهم، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل “نسل الأغراب” الذي يجمع في بطولته أحمد السقا وأمير كرارة، ومسلسل “موسى” الذي يجسد بطولته محمد رمضان.

أيضاً تستعد الفنانة روبي، لطرح ألبوم غنائي قصير بالتعاون مع المنتج والموزع وليد منصور، وبدأت فعلياً في تسجيل أولى أغنياته وستطرح قريباً عبر اليوتيوب والمنصات الغنائية الشهيرة.

روبي، طرحت خلال مسيرتها الفنية ألبومين غنائيين هما “ابقى قابلني” الذي كان بمثابة بطاقة تعارف بينها وبين الجمهور، والثاني بعنوان “مشيت ورا إحساسي”، وتوالت بعد ذلك في طرح الأغنيات بطريقة الـ”سينغل” والمشاركة في عديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.