المسلسل الفرنسي Lupin يحقق رقمًا قياسيًا على نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: استطاع المسلسل الدرامي الفرنسي Lupin أن يتصدر اهتمامات جمهور عملاق البث الرقمي الأميركي “نتفليكس”، وذلك خلال أيام قليلة من بدء عرضه، وعلى الرغم من أن “Lupin” من بطولة النجم الفرنسي عمر سي ويواجه منافسة شرسة من أعمال أخرى أصلية تعرض عبر الشبكة نفسها، إلا أن إحصاءات موقع SVOD الشهير تؤكد أن من المرجح أن يشاهد المحتوى الفرنسي الجديد نحو 70 مليون شخص في أول 28 يوماً من بثه على المنصة، لا سيما أن المسلسل نجح في تصدر قائمة الأعلى مشاهدة خلال أيام من بدء عرضه، ونجح بالفعل في التربع على المركز الأول في تصنيفات “نتفليكس” العشرة الأوائل في دول، مثل البرازيل وفيتنام والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وبولندا وهولندا والفلبين والسويد.

وكان الموسم الرابع من سلسلة الدراما الأسبانية الشهيرة La Casa de Papel حقق نحو 65 مليون مشاهدة خلال 28 يوماً عبر “نتفليكس”، وحقق مسلسل The Queen’s Gambit للنجمة العالمية Anya Taylor-Joy نحو 62 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية نفسها.

الجدير بالذكر أن مسلسل Lupin من تأليف جورج كاي، ومستوحى من روايات “أرسين لوبين”، ويؤدي دور البطولة النجم لفرنسي عمر سي بوصفه لصاً نبيلاً يلقب باسم “أسان ديوب”، الذي ينطلق للانتقام لوالده بسبب الظلم، الذي طاله منذ 25 عاماً، وذلك عندما اتهم والده بسرقة عقد مجوهرات مملوك لعائلة بولغاري الشهيرة.