دنيا بطمة تعيش أيامًا عصيبة.. وتساؤلات عن الحكم المرتقب في حقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تعيش الفنانة المغربية دنيا بطمة أياماً عصيبة مع اقتراب صدور الحكم النهائي في قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتخصص بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم.

أصبح الملف جاهزاً للنطق في الحكم يوم الأربعاء المقبل، وهو دخل مرحلة المداولة بين يدي هيئة الحكم في محكمة الإستئناف، وسيشمل دنيا بطمة وعائلتها، بعد إتمام كافة المراحل المتعلقة بالمناقشة ومرافعات الدفاع وتعقيب النيابة العامة.

وعلى بعد أيام من حسم هذه القضية المثيرة للجدل، كثرت التساؤلات عن الحكم المرتقب في حق بطمة: هل سيكون تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية أم البراءة؟ وسط استبعاد الكثيرين للبراءة.

ويبقى للقضاة في محكمة الاستئناف الجواب النهائي في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في العالم العربي، لكونهم يملكون سلطة الحسم والنطق في الحكم الذي تختتم به الخصومة القضائية.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش أصدرت حكماً نافذاً في حق بطمة بالسجن لمدة 8 أشهر حبساً وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم.

يشار إلى أنه كان قد صدر قبل أشهر عدّة قراراً عن قاضي التحقيق يقضي بإيداع ابتسام شقيقة دنيا بطمة في سجن “الأوداية” في مراكش، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.