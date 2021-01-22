شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر حالات هروب العرسان فى السينما والدراما التليفزيونية قبل "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضربة معلم نجاحا كبيرا وتفاعلا جماهيريا منذ بداية عرضه، خاصة الحلقة الـ40 من المسلسل، حيث اشتعلت الأحداث بسبب تورط المعلم شردى -رياض الخولى- بعد اعتذار وهروب العريس أحمد من زفافه على ابنته هاجر، لكن أنقذ جابر - محمد رجب - الموقف وحل مكان العريس الهارب ليخرج المعلم شردى من هذه الورطة أمام ضيوفه، ولم تكن هذه أول مواقف هروب أحد العروسين ليلة الزفاف فى الدراما، فهناك حالات عديدة مشابهة في الدراما والسينما المصرية، ومن الأعمال التى تناولت فى بعض مشاهدها هروب إحدى العروسين من زفافه سواء فى الدراما التليفزيوينة أو السينما:

"مسلسل حكايتى"

هربت داليدا من حفل زفافها على ابن عمها نادر، وذلك لأنها كانت تعيش قصة حب مع ابن عمها الآخر أدهم، لكن لحدوث صراعات وثأر بين عائلتها وعائلة عمها لم تستطع أن تتزوجه وفرض عليها الزواج من نادرالذى لا تحبه، لهذا قررت الأستقلال والهرب من حفل الزفاف والبلد بأكملها، والمسلسل من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد جمال سعيد، وتأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى.

"مسلسل فرصة تانية"

شهدت نهاية الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية هروب زياد من حفل زفافه على ريهام والتى تحبه بشكل جنونى، وذلك عندما أخبره صديقه بأن ملك زوجته السابقة تعرضت لحادث وذهبت إلى المستشفى فترك الزفاف وهرع إليها ليطمئن عليها، وهو من بطولة ياسمين صبرى وآيتن عامر وأحمد مجدى وهبة مجدى، وتأليف محمد سيد بشير، إخراج مرقص عادل، إنتاج شركة سينرجى.

"مسلسل ليه لأ"

قررت العروس عليا الفرار من عقد قرآنها على عريسها شريف، وسط دهشة الجميع ولكنها لم تكترث، وذلك لإحساسها بأنها تسرعت في أخذ قرار الزواج وأنها غير مستعدة لخطوة كهذه، المسلسل بطولة أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وشيرين رضا وهانى عادل، تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.

"فيلم هو في إيه"

كان الهروب هذه المرة عن غيرعمد، حيث هرب الصديقان اللذان قررا ان يتزوجا في نفس الليلة بعد خضوعهما لقرار كبيرة العائلة بزواجهما من فتاتين من أسرة معادية لأسرتهما حتى ينتهى الثأر الذى بين العائلتين، وهما في طريقهما للزفاف يسمعان طلقات نارية فيحاولا الأستفسار عما يحدث، فتطاردهما سيارة شرطة كانت في الأصل تطارد إرهابيين،فيجد الشابان نفسهما فوق شاحنة تذهب بهما على الميناء ويقعا على ظهر سفينة تشق البحر، وبالتالي لا يحضرا الزفاف وتعتقد الأسرتين أنهما هربا، الفيلم بطولة محمد فؤاد وأحمد أدم وعزت أبو عوف، وتأليف نادر صلاح الدين، إخراج شريف مندور.

"فيلم واحد صحيح"

هرب عبد الله من عروسته مريم في يوم زفافه، ليذهب إلى صديقة عمره المقربة نادين، بعد أن يقول له صديقه وهو طليق نادين أيضا فادى بأنها رفضت حضور زفافه لأنها لا تريد أن تراه بجوار امرأة أخرى وتحبه بشدة وذلك كان السبب في أنفصالهما، فيذهب إليها ويتفقا على الزواج، والفيلم من بطولة هانى سلامة وبسمة وعمرو يوسف وياسمين رئيس، تأليف تامر حبيب، إخراج هادى الباجورى.