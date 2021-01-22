شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى يوجه رسالة لـ حماقي بعد إحياء حفل زفافه: خليت يومنا مميز بوجودك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الموزع الموسيقى الفنان نادر حمدي رسالة شكر إلى النجم محمد حماقي بعد إحيائه حفل زفافه على المنتجة سارة حسنى منذ أيام، بحضور عدد كبير من الموسيقيين والمطربين.

وشارك نادر حمدي عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، صورة من حفل زفاف تجمعه بزوجته والنجم محمد حماقي، قائلا: "صديقى العزيز حماقي أنت بجد خليت يومنا مميز بوجودك معانا وبروحك الحلوة اللي خلت كل اللى حضروا واللي ماحضروش مبسوطين.. عايز تفرح هات حماقي".



حفل زفاف نادر حمدي

وحضر حفل الزفاف، يوم السبت الماضي، عدد كبير من صناع الموسيقى من شعراء وملحنين وموزعين منهم عزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد نور، ومن نجوم الفن حضر أكرم حسنى وأحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ونور قدرى وميريهان حسين.

من ناحية أخرى، شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل "لؤلؤ"، الذى يعرض حاليا على قناة ON، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.