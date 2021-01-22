شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت: والدى فى العناية المركزة وحالته صعبة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان تامر شلتوت، إن والده يمر بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ شهر تقريبا وحالته غير مستقرة، طالبا من جمهوره الدعاء لوالده، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وقال الفنان تامر شلتوت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم :"أنا والدي تعبان جدا وبقاله شهر في العناية المركزة.. وحالته النهاردة صعبة جدا.. أرجو من حضراتكم الدعاء له.. الدعاء يغير القدر".



تامر شلتوت عبر فيسبوك

وفي مايو الماضي، طلب الفنان تامر شلتوت، متابعيه بموقع إنستجرام، الدعاء إلى شقيقه عمرو شلتوت الذى توفى إثر حادث سيارة، مشيرا أنه كان بمثابة الأخ والأبن والسند، حيث نشر تامر شلتوت، "فيديو"، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:"هذا الفيديو صدقه جاريه علي اخويه و ابني و سندي عمرو شلتوت...ارجو الدعاء له و قراءة الفاتحة...أرجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة... و يا رب إلهمنا الصبر من عندك".

يذكر أن تامر شلتوت شارك في مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.