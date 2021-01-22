شكرا لقرائتكم خبر عن أمير محروس بصحبة الهضبة: كان نفسى اشتغل مع عبد الحليم حافظ وربنا ادانى عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقي أمير محروس عن حبه الشديد للهضبة عمرو دياب والعمل معه، حيث قال إن الهضبة إنسان وفنان يستحق التقدير والاحترام، مشيرا إلى أن أمنية حياته كانت تتمثل في العمل مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وقد منحه الله عمرو دياب للعمل معه.

وشارك أمير محروس جمهوره عبر انستجرام، مقطع فيديو ظهر فيه بصحبة الهضبة عمرو دياب، معلقا عليه :"إهداء من قلبي للهضبة عمرو دياب، وكلمه من قلبي ليك إنت إنسان وفنان تستحق التقدير والاحترام، علشان بتفرح دايماً قلبي بشغلنا سوا، بحبك يا هضبة الفن المصري والعربي".

وقال أمير محروس في مقطع الفيديو موجها حديثه للنجم عمرو دياب :"الهضبة مش من فراغ.. الهضبة بجد.. أمنية حياتي إني كنت اشتغل في يوم من الأيام مع عبدالحليم حافظ استاذ الأساتذة... ربنا اداني عمرو دياب اشتغل معاه عشان هو الاستب التانية اللي هتيجي في التاريخ بعد عبد الحليم، الكلام ده على مسئوليتي الشخصية".

وتعاون أمير محروس مع الهضبة عمرو دياب في ألبوم يضم 11 أغنية من بينها "يا أنا يا لأ"، "محسود"، "شكراً"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، "وأنا معاك"، "يادلعوا".



الهضبة عمرو دياب بصحبة أمير محروس



أمير محروس مع الهضبة