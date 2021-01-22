شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها مطلع فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة يسرا فترة نقاهة فى الوقت الحالى بعد شفائها وتعافيها من فيروس كورونا، وتبدأ فى تصوير أعمالها الفنية وعلى رأسها مسلسلها الجديد مع المخرج سامح عبد العزيز والذى يحمل عنوان "حرب أهلية"، مطلع فبراير المقبل.

"حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.