شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها مطلع فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة يسرا فترة نقاهة فى الوقت الحالى بعد شفائها وتعافيها من فيروس كورونا، وتبدأ فى تصوير أعمالها الفنية وعلى رأسها مسلسلها الجديد مع المخرج سامح عبد العزيز والذى يحمل عنوان "حرب أهلية"، مطلع فبراير المقبل.
"حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.
وتنتظر يسرا عودة المخرج سامح عبد العزيز من أسوان، حيث يصور فيلمه الجديد "تماسيح النيل" ويعقد الجلسة النهائية مع يسرا بطلة المسلسل، ويبدأ صناع العمل فى التحضيرات النهائية للعمل استعداداً لانطلاق التصوير في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان القادم بعد تأخر العمل نسبيا في بدء تصويره، ويواصل أحمد عادل كتابة الحلقات ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية الشهر القادم.
يسرا قدمت العام الماضى مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.