المزاجية تنتقل بين المراهقين وأصدقائهم تماماً كالعدوى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 09:05 مساءً - كان الأمر بمثابة لغز حير العديد من الآباء لسنوات، ولكن قد نكون توصلنا الآن أخيراً إلى معرفة سبب ميل المراهقين إلى أن يكونوا غاضبين للغاية في معظم الوقت.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني، مقالا، ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

كشفت الأبحاث أن المراهقين يمكنهم بالفعل التقاط الحالة المزاجية من أصدقائهم.

وعلى الرغم من أن كلتا الحالتين المزاجية، الإيجابية والسلبية هي”معدية” ، إلا أن الحالة المزاجية السيئة أكثر قوة، وفقاً للفريق.

ويأمل الباحثون أن يتمّ استخدام النتائج لتوفير الدعم العاطفي للشباب، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العقلية.

في الدراسة، حاول باحثون من جامعتي أكسفورد وبرمنغهام معالجة الغموض الذي يجعل المراهقين يميلون إلى أن يكونوا مزاجيين.

وقال الدكتور بر بلوك من مركز ليفرهولم للعلوم الديموغرافية في أكسفورد: “تظهر دراستنا بشكل قاطع أن الأفراد يتأثرون بكيفية شعور الآخرين من حولهم.

“المزاج معدي، وعلى الرغم من أن كل من المزاج الإيجابي والسلبي “يمكن التقاطه” ، فإنّ الحالة المزاجية السيئة أكثر قوة.”

في الدراسة، قام الفريق بتحليل 79 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاماً خلال جولة موسيقية كلاسيكية قصيرة.

سجل كلّ من المشاركين مزاجهم اليومي وتفاعلاتهم الاجتماعية، مما سمح للباحثين بتقييم كيف يمكن للصحبة أن تلعب دوراً في الحالة المزاجية.

قال الدكتور بلوك: “ما يجعل دراستنا خاصة هو أنه من خلال وجود أشخاص في مجموعة ذات تأثيرات خارجية قليلة، يتشاركون نفس البيئة ويقضون وقتهم معاً، يمكننا أن نرى من تفاعل مع من وكيف جعل ذلك الآخرين يشعرون.”

وكشفت النتائج أن الحالة المزاجية للمراهقين أصبحت أكثر تشابهاً مع الأشخاص الذين قضوا وقتاً معهم، وبأنّ الحالة المزاجية السيئة كانت أكثر معدية من تلك الإيجابية.

ومع ذلك، لم تجد الدراسة أي دليل على أن المراهقين الذين شعروا بالإحباط انسحبوا.

وأوضح الدكتور بلوك: “رأينا أولاً التفاعل، ثم كيف أصبح المزاج أكثر تشابهاً”.

“مع تغير المزاج بشكل متكرر وتأثره بالعوامل البيئية المختلفة التي تختلف بين الأفراد ، تجد العديد من الدراسات صعوبة في جمع البيانات الشاملة. ولكن لأن المشاركين لدينا كانوا يعيشون معاً ، تغلبنا على هذا التحدي أيضاً.”

ويأمل الباحثون أن يتمّ استخدام النتائج التي توصلوا إليها لتوفير دعم عاطفي أفضل للمراهقين.

وأضاف الدكتور بلوك: “نأمل أن تكون خطوة نحو فهم سبب تعرض الناس لحالات إحباط لفترات طويلة، والعوامل الاجتماعية التي تحدد الرفاهية العاطفية لدى المراهقين، بالإضافة إلى معرفة مدى إمكانية تقديم الدعم العاطفي الذي يؤدي إلى تحسين الصحة العقلية على المدى الطويل.”.