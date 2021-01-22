اسم طفلة جيجي حديد وزين مالك محور اهتمام جمهورهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أخيراً عن اسم ابنتها من النجم زين مالك بعد 4 أشهر من ولادتها، واختار الثنائي إطلاق إسم خاي على الطفلة. وأعلنت حديد الاسم عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، مكتفيةً بإضافة: “والدة خاي” إلى تعريف سيرتها الذاتية.

وأفاد مصدر مقرّب من الثنائي لموقع “تي إم زي” الأميركي عن احتمال اختيار اسم خاي اجلالاً لجدة جيجي، أم والدها محمد حديد، والتي كانت تدعى خيرية.

ترددت شائعات في البداية عن إطلاق اسم دوروثي على الطفلة بعدما أصدرت صديقة الثنائي المقرّبة تايلور سويفت أغنية تحمل هذا العنوان في ألبومها الأخير “إيفرمور”، إذ كشفت الأخيرة مسبقاً عن اسم ابنة بلايك لايفلي وراين رينولدز في أغنيتها “بيتي”.

ولم تظهر جيجي حديد ومالك حتى الآن صورة لوجه طفلتهما، لكنهما شاركا لمحات صغيرة عنها في العديد من الصور، ويتماشى ذلك مع السرية التي فرضتها جيجي حديد خلال فترة حملها، إذ لم تكشف عنه حتي شهر آب، وذلك قبل شهرٍ واحدٍ من الولادة في أيلول.