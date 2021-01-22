فن ومشاهير

نجل محمد عبده يغنّي ويعزف أغنياته: “فرخ الوزّ عوّام”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تداول مستخدمون على موقع “تويتر” على صعيد واسع مقطع فيديو يرصد بدر نجل المطرب السعودي محمد عبده، خلال أدائه أغنية والده “الحمدلله على السلامة ألف مرة” غناءً وعزفاً على آلة العود.

وحصد أداء بدر محمد عبده إشادات المغردين الذي عبّروا عن آرائهم بمقولة: “فرخ الوزّ عوّام”.

يذكر أنّ “فنان العرب” محمد عبده أعلن في تصريحات صحافية سابقة، رفضه دخول أبنائه عالم الفن قبل استكمال دراستهم الجامعية.

ولكن ابنه الآخر عبدالرحمن دخل عالم الغناء في عام 2020 المنصرم، من خلال أغنية وطنية بعنوان “لك الأمين” بمشاركة المغني شاكر، ومن كلمات منى التميمي وألحان عبد القادر أحمد.

وانتشر في وقت سابق فيديو لعبدالرحمن عبده خلال غنائه “رماد المصابيح” لوالده.

وفي سياق منفصل، دعا محمد عبده جمهوره العربي الى الحصول على لقاح وعدم الخوف منه، قائلاً: “كنت من أول المبادرين للحصول على لقاح كورونا. ولا أرى فرقاً بينه وحقن الإنفلونزا. وأدعو الجميع إلى أخذه حتى نتحصن جميعاً من الداء”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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