ملحم زين يخرج عن صمته: “لست السبب وراء ازياد حالات كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ردّ النجم اللبناني ملحم زين على الانتقادات التي طالته مؤخراً، بسبب إحيائه حفل رأس السنة في لبنان، ما ساهم بحسب البعض في ازدياد فيروس كورونا وتأزم الوضع الصحي خاصّة أنّ هذه الحفلة أتت بعد إطلاقه أغنية هادفة بعنوان ” كرمال البتحبن”، يدعو فيها مواطنيه لعدم الاستهتار بالإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء.

وأكد ملحم زين ضمن برنامج “شربل يستقبل” مع الاعلامي شربل راجي عبر CNN بالعربية، ان الشعب اللبناني بالتحديد لا يستطيع أن يتقبل أي شيء في هذا الوقت بالتحديد خاصة أن الشعب ناقم على كل شيء “ففشوا خلقن فينا بعد حفلة رأس السنة”.

وشدد ملحم في حال اعتبره الشعب “فشة خلق” فهو يرضى وليس لديه أي مشكلة خاصة أنه وصل الأمر بالبعض في حال قرر أي شخص أن يذهب الى المطعم وينشر صورة يتعرض للشتم وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدًا أنه يقدّر هذا الموضوع لأنه من الناس من الفقراء من الفلاحين وهو من الثوار في مطالبهم المحقة لذا في حال الناس اعتبروا الهجوم عليه كـ “فشة خلق” فليس هناك من مشكلة.

وأوضح ملحم زين أنه أحيا حفلة في دبي بمناسبة عيد الميلاد حضرها 900 شخصًا في صالة تستوعب 2000 شخصًا، فهل كورونا ستقف أمام استكمال الحياة؟ وشدد أنه ليس هو السبب وراء ازياد حالات كورونا، مؤكدًأ أن الناس ذهبوا إلى السوبرماركت “وكانوا فوق بعض”.

ملحم زين اعتذر من كل شخص في حال تعرض لأي أذى لأن الغاية ليست أذية أي شخص بل الغاية أن رغم كل الظروف الصعبة سنفرح.

وشدد ان تعليقات كثيرة قرأها تتحدث عن حصول النجوم على مبالغ مالية بالدولار قائلا: “لكن نحن حصلنا على أموالنا بالليرة اللبنانية ولم نتقاضى مبلغًا كبيرًا وذلك كي نستطيع ان نحيي هذه الحفلة حيث التزم المنظمون بـ 50% من القدرة الاستيعابية للصالة”.

وكرر ملحم زين اعتذاره في حال تعرض أحدًا للأذى، مؤكدًا أن هناك من يفتري عليه والتصويب الممنهج على هذه الحفلة بالتحديد.

وردًا على سؤال حول ان مأخذ الجمهور عليه أنه شارك في حملة دعى من خلالها الى التباعد والوقاية من كورونا، فردّ زين ان الصالة تستوعب 1600 شخصًا فتواجد 750 شخصًا فقط أي تحت الـ 50% لكن للأسف الصور أظهرت ان الصالة مليئة بالكامل وهذا ليس صحيحًا، فقد التزم المنظمون بـ 50% مع تعقيم الصالة والطاولات والكراسي وأخذ الحرارة عند الباب، والطاولات بعيدة عن بعضها وليس هناك مكانًا للرقص اضافة الى أخذ تصريح من وزارة الداخلية لإحياء هذه الحفلة.