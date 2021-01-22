رسالة حب من نانسي عجرم إلى الطاقم الطبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: إيمانًا منها بدور الأطباء والممرضين في تصديهم ووقوفهم الى جانب المصابين الذين يقاومون فيروس كورونا، وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسالة حب الى الطاقم الطبي خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا.

غردّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها في “تويتر” قائلة: ” نحنا تعبنا بس انتو ما استسلمتوا، نحنا خايفين بس انتو بعدكن متحدين، نحنا عم نضعف بس انتو قوّتنا”.

ولفتت نانسي إلى أن “هؤلاء الأطباء والممرضين والمسعفين يقاومون التعب، ويقومون بمواجهة الخوف لحماية المجتمع، ويحاربون الموت لتبقى الحياة”.

وفي تغريدة ثانية، توجهت نانسي لهم قائلة “انتو ما عم بتناموا سهرانين على سلامتنا، انتو بعاد عن بيوتكن حتى نحنا نبقى محميين ببيوتنا، انتو محرومين من أهلكن حتى نحنا ما نخسر أهلنا، انتو عم تهتموا بكل مريض بوقت نحنا محرومين نرافقن..إلكن انتو كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل”.

وختمت نانسي كلامها بتغريدة قالت فيها: “كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. انتو مش جيش أبيض وبس، انتو قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف الا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل.. لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى”.

وكانت نانسي دعت منذ أيام من خلال منشور لها على “انستغرام” على البقاء في المنزل، لاسيما بعد ارتفاع عدد الاصابات بـ كورونا في لبنان، والذي جددت فيه مدة الاقفال التام لغاية 8 فبراير/شباط.