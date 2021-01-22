شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تنشر صورا جديدة من حفل عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ياسمين صبري بعيد ميلادها أمس الخميس، داخل منزلها، واستعرضت الهدايا التى قدمت لها من المقربين منها، حيث تحولت إلى تريند على السوشيال ميديا.



ياسمين صبرى عبر تويتر

ونشرت النجمة ياسمين صبرى، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة جديدة من حفل عيد ميلادها أمس، وسط تهانى جمهورها ومتابعيها.





وظهرت ياسمين صبري وعلى وجهها السعادة والفرحة، عند استعراض مظاهر الاحتفال بعيد ميلادها، حيث تزين المنزل بالبالونات الملونة والزينة وبالونات الهليوم المطبوع عليها اسمها وصورها، بالإضافة إلى هدايا عيد الميلاد التى أهداها إياها المقربون منها بهذه المناسبة.

وكان أمس الخميس عيد ميلاد النجمة ياسمين صبري ، حيث ولدت فى محافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها الفنية بالظهور فى برنامج "خطوات الشيطان"، لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال الدرامية مثل "جبل الحلال"، "طريقى" حتى أصبحت بطلة تتصدر الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

يشار إلى أن النجمة ياسمين صبرى تعد من أكثر النجمات المتفاعلات على السوشيال ميديا، حيث تشارك جمهورها بشكل شبه يومى بإطلالاتها من خلال سفرياتها والمناسبات المختلفة التى تحرص على حضورها، كما تحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى والحركات الصعبة، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها، ويثنى على رشاقتها وحفاظها على جسدها الرياضى.