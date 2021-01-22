شكرا لقرائتكم خبر عن جنات فى أحدث ظهور لها من داخل منزلها: تصبح الحياة رائعة إذا ظننا ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية سعيدة شهدتها النجمة جنات مع بدايات العام الجارى 2021، حيث شهد احتفالات من قبلها وبمشاركة عائلتها بعيد ميلادها، ومؤخراً ظهرت المطربة جنات في أحدث صورة لها، عبر حسابها على موقع انستجرام من داخل منزلها، حيث تميزت بإطلالة باللون الأسود، علقت عليها بطريقة رؤيتها للأمور حيث كتبت حكمة فى تعليقها على الصورة قالت فيها : " قد تصبح الحياة رائعة إذا ظننا حقاً أنها رائعة".



المطربة جنات

وكانت المطربة جنات احتفلت قبل أيام بمناسبة عيد ميلادها، وتحديداً فى بداية الشهر الجارى، مع عائلتها، كما ظهرت بعدها بصحبة زوجها عبر صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً من منزلهما.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات غناء تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى.