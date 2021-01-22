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سميرة سعيد تخطف الأنظار ببساطتها فى جلسة تصوير جديدة لأغنية "بحب معاك"

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القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة خاصة بأغنية "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديد، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا من كواليس هذه الجلسة التصويرية.

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وطرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها، وهى من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، مكيس وماستر إلهامى دهيمة، وجيتارات أحمد حسين.

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وقالت الديفا، بعد طرح الأغنية، عبر حسابها على انستجرام: "حبيت ابتدى بأغنية فيها كم من الحب والمشاعر والأحاسيس.. وما أحوجنا إليها فى ظل هذه الظروف، أتمنى أن يُعجبكم اختيارى الأول".

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وتقول كلمات الأغنية:

بحب معاك

أحس الوقت بيعدى

وآخر الليل يبان بدرى

وبعدين يبقى دلوقتى

وتنطق اسمى يبقى جميل

بحب معاك

ألاقى ان الوجع راحة

وأحكى كلامى بصراحة

وتسمع ليا بالراحة

وما تملش من التفاصيل

بحب تشوفنى من جوه

وتقلب ضعفى ده قوة

وتبعد عنى وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزنى من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزى ما قلبى محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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