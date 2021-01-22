شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم ضيف شرف فى مسلسل ابنته دنيا رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان سمير غانم فى مسلسل ابنته دنيا سمير غانم الجديد، كضيف شرف خلال الأحداث، والذى لم يتم تحديد اسم نهائى له، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، كما تواصل دنيا التحضيرات الأخيرة للمسلسل مع الأخوين المخرجين خالد ووليد الحلفاوى، حيث يواصلان معاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاق المشاهد الأولى من المسلسل.

المسلسل من إنتاج هشام جمال بشراكة إنتاجية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يجرى اختيار اسم مناسب للعمل المقرر تقديمه على جزأين كل جزء من 15 حلقة وبتوقيع 2 مخرجين هما خالد ووليد الحلفاوى.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما مسلسل بدل الحدوتة 3، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه في 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.

يذكر أن دنيا سمير غانم انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد تسليم أهالي، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته هشام ماجد وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وضيوف الشرف دلال عبد العزيز، ولوسي، وشيماء سيف، وآخرين.