شكرا لقرائتكم خبر عن جان كلود فاندام يستمتع بعطلته الأسبوعية تحت أشعة الشمس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى جان كلود فاندام، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر من خلالها وهو يستمتع بعطلته الأسبوعية تحت أشعة الشمس، فى أحدث ظهور له بعد رقصته الأخيرة داخل صالة الالعاب الرياضية التي حظيت على ملايين المشاهدات.

وكان النجم العالمي فان دام، قد عبرعن سعادته بتتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا، وذلك من خلال رسالة صوتية حصل ”الخليج 365” على نسخة منها وهى الرسالة التى أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلبانى، يبدى فيها إعجابه بـ بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، حيث وصف فان دام رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل وأنه يتمتع ببنية عضلية رائعة.



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