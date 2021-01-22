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شكرا لقرائتكم خبر عن جان كلود فاندام يستمتع بعطلته الأسبوعية تحت أشعة الشمس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى جان كلود فاندام، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر من خلالها وهو يستمتع بعطلته الأسبوعية تحت أشعة الشمس، فى أحدث ظهور له بعد رقصته الأخيرة داخل صالة الالعاب الرياضية التي حظيت على ملايين المشاهدات.
وكان النجم العالمي فان دام، قد عبرعن سعادته بتتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا، وذلك من خلال رسالة صوتية حصل ”الخليج 365” على نسخة منها وهى الرسالة التى أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلبانى، يبدى فيها إعجابه بـ بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، حيث وصف فان دام رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل وأنه يتمتع ببنية عضلية رائعة.
فاندام
وفاندام شارك مؤخرا فى كليب جديدة لفرقة "آرون" الفرنسية، من إخراج ابنته بيانكا فان دام، حيث ظهر وهو يرقص فى موقف سيارت منفردا، وكذلك على أحد الشواطئ، حيث تنوع الظهور ما بين الرقص والاستعراض، فقد ظهر فاندام، وهو يؤدى الحركات الراقصة والرياضية أيضا بسلاسة، وكأنه ابن العشرين عاما، وقد نشرت الفرقة الموسيقية "ارون" الفيديو عبر قناتهم عبر موقع "يوتيوب".
وفى يوليو الماضى، خاض النجم العالمى جون كلود فاندام، رحلة جوية برفقة كلبته الصغيرة لوليتا، حيث كشف عن انطلاق رحلته بالتقاط صورة أمام طائرته الخاصة المكتوب عليها حروف اسمهJCVD ، ونشر فاندام، الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث كتب "جاهز للطيران مرة أخرى مع لوليتا الصغيرة.. تتوفر مقاطع الفيديو قريبًا على قناة JCVD World على يوتيوب"، لكن دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، والتى يبدو أنه سيعلنها فى مقطع الفيديو المنتظر عبر قناته التى يتابعها أكثر من 100 مليون مشاهد.