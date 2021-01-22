شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مهرجان كان السينمائي حال تأجيله بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي تأجيل المهرجان لمدة شهرين في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كان يأمل المنظمون أن يقام المؤتمر في موعده الأساسي هذا العام.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، بحلول نهاية الشهر الجاري، ما إذا كان سيحتفظ بمواعيد مايو أو سيتم تأجيله إلى الصيف، حيث يتطلع منظمو المهرجان حاليًا إلى أن يقام في يوليو المقبل، وفقا لما ذكره موقع "Variety".

وقال مصدر من منظمي مهرجان كان السينمائي، إنه لا توجد خطط لتأجيل الحدث الفني إلى شهر أكتوبر كما حدث العام الماضي بسبب الوباء "كوفيد 19".

ومن الممكن أن يتم تنظيم مهرجان كان السينمائي في الوقت المناسب ليتم إقامته في أوائل شهر يوليو، وقد تم إخطار مجموعة فنادق كان (Syndicat des Hotels de Cannes et du Bassin Cannois) الأسبوع الماضي بأنه من المرجح أن يتم تنظيم مهرجان كان السينمائي في يوليو المقبل.

وكان القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي أكدوا في وقت سابق، أن المهرجان سيقام خلال العام 2021 رغم استمرار فيروس كورونا، إلا أنه سيتم تأجيل موعده حتى الصيف.