شكرا لقرائتكم خبر عن كوثر هيكل .. كل ما يجب معرفته عن الراحلة أرملة أبو بكر عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الكاتبة المصرية والمذيعة كوثر هيكل أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت وحماة الكاتب خالد منتصر، الذى أعلن على صفحته خبر وفاتها، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عائلة الراحلة وأقاربها فقط، كما حصرت الفنانة إلهام شاهين على التواجد، ونذكر فى التقرير التالى أهم معلومات عن الراحلة:

- كوثر هيكل مؤلفة وكاتبة مصرية بدأت حياتها الفنية بإعداد إحدى قصصها (الحب الكبير) كسهرة تليفزيونية حملت اسم (لمن نحيا) .

- تنوع إنتاجها فى المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج فى الدراما ومخرجة برامج، حيث شاركت في إخراج سهرة (زنين) مع المخرج الراحل حسين كمال.

- أشهر البرامج التى قدمتها فكان برنامج (مواقف إنسانية).

- قدمت كوثر هيكل للسينما أعمالا ناجحة منها (دمى ودموعى وابتساماتي)، (العذراء والشعر الأبيض)، و(العاشقان).

- اشتهرت بحواراتها الرومانسية في هذه الأفلام أما على الشاشة الصغيرة فمن اشهر أعمالها مسلسلات (عصفور في القفص)، (حكاية كل زوج)، (مفترق الطرق)، (لقاء)، (الأب الثاني).

- آخر أعمالها (على نار هادية) وهو العمل الذي قام ببطولته عدد من النجوم منهم إلهام شاهين والفنان الراحل أبو بكر عزت وتوفيق عبد الحميد.

- حصلت على عدة جوائز عن أعمالها منها جائزة أحسن حوار عن فيلم (حبيبي دائما) من جمعية كتاب ونقاد السينما وأحسن حوار لفيلم (العذراء والشعر الأبيض) من مهرجان القاهرة والسينمائي الدولي السابع.

- نالت جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم (العاشقان)، كما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

- اتسمت أعمالها بالرومانسية الواقعية البعيدة عن الخيال - حسب تعبيرها - ولم تعترف بما يسمى بسينما المرأة، وتقول فى أحد حواراتها: "فارق الجنس والنوع لا يشكل لون الفن والمهم هو صدق الإحساس وعمق النظرة وواقعية الهدف".