شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة ومختلفة لـ بيلا حديد فى آخر ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، متابعيها وجمهورها، بكواليس جلسة تصوير جديدة تخضع له، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتى ظهرت من خلالها بشكل مختلف وجديد، والتى لقيت إعجاب الكثير من متابعيها خلال وقت قصير من نشرها.

وكانت قد ظهرت حديد فى عطلتها الأخيرة داخل مدينة اسبن، التى تحظى بأماكن جليدية خلابة تخطف الأنظار، وفقاً لما نشره موقع ديلى ميل.

وأضاف التقرير الذى نشرته الصحيفة البريطانية أن بيلا حديد حرصت على الاستمتاع بوقتها فى وقت امتلاء مدينة اسبن بالثلوج الساحرة التي تغطى جبالها برحلة تثلج قامت بها بواسطة المزلاج مؤخرا، كما ظهر خلال أكثر من صورة.



بيلا حديد فى جلسة التصوير

وكانت ظهرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد مؤخراً خلال احتفالات السنة الميلادية الجديدة 2021 فى مدينة نيويورك بصبحة صديقاتها فى وقت سابق، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، صورا لها خلال استمتاعها بعطلة الكريسماس ورأس السنة فى مدينة نيويورك.

واحتفلت بيلا حديد البالغة من العمر 24 عامًا بالعام الميلادي الجديد مع صديقتها المقربة جيسي جو ستارك وزميلتها عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل (30 عامًا).

بيلا حديد وشاركت بيلا حديد جمهورها ومعجبيها صورا على إنستجرام، حيث ظهرت فيها مرتدية فستانا أسود قصيرا، كما حرصت على التقاط صور أخرى برفقة صديقاتها.