شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: ربنا ينجينا جميعا ويعدى الأيام الصعبة دى على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة ليلى علوى، إنها دائما ما تشعر أن "نفسها مفتوحة" للدعاء فى يوم الجمعة وأن أبواب السماء مفتوحة لاستجابة الدعاء، داعية الله أن ينجينا قائلة عبر حسابها على تويتر: "دايمًا بحس إن نفسى مفتوحة جدًا للدعاء فى يوم الجمعة، وبحس أبواب السما مفتوحة والإجابة قريبة، النهاردة بادعيلكم كلكم ولنفسى وعيلتى وبلدى والعالم كله بالسلام والصحة والخير".





وأضافت ليلى: "بتمنالكم كلكم السلامة من كل شر، وإن ربنا ينجينا جميعًا ويعدى الأيام الصعبة دى على خير ونخرج من الأزمة كاملين غير منقصوين وبصحة وستر من عنده سبحانه وتعالى، كل جمعة وأنتوا بخير وكل يوم وأنتوا بسلام ومحبة وأمان".





من ناحية أخرى تعود النجمة ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، الذى تعمل على تصويره حالياً لطرحه فى دور العرض السينمائية، خلال أحد المواسم هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت ونانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن ليلى علوى، انتهت منذ فترة من تصوير فيلم "التاريخ السرى لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.