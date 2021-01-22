شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يكشف لـ تليفزيون الخليج 365 تفاصيل تعاونه الثانى مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب محمد نور عن كواليس تعاونه مع النجم أحمد السقا فى كتابة الأغانى، فى لقائه فى "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، أحمد السقا شخص عملى جدا وزمان لما عملنا أغنية "قطر الحياة" فى فيلم "تيتو" كسر باب مكتب طارق العريان عشان يطلع منه الأورج عشان يسمع الأغنية، وطارق كان بيتحسر وقتها لأن الولد اللى كان معاه المفتاح مشى خلاص.

وأضاف محمد نور خلال لقائه فى "تليفزيون الخليج 365"، وقت فيلم "تيتو" أحمد السقا سمعنى كلمات قلتله دى حلوة جدا، وعملتها أغنية "مالك يا ترى" لحنتها ومحمد علام وزعها ونزلتها الصيف اللى فات بعد 17 سنة من وقت ما قالى كلماتها واتفاجئ بعد ما نزلت، وكلمنى وقالى الله يا نور جامدة جدا.

وتابع محمد نور أنا بحب أحمد السقا جدا وإحنا بنعمل أغنية جديدة هايكون اسمها "المرة دى" وهتنزل في المينى ألبوم بتاعى قريب جدا، وبتعاون أيضا في الألبوم ده مع عزيز الشافعى وأسماء كبيرة أخرى هانقولها قريب ان شاء الله.

يذكر أن المطرب محمد نور تعاون خلال كليب أغنيته الأخيرة "جانى فى ملعبى"، مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو، ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وحقق الكليب على موقع اليوتيوب أكثر من 3 ملايين مشاهدة.