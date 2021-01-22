منال الصيفي تكشف حقيقة إصابة أشرف مصيلحي بـ"ورم في المخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

نفت المخرجة منال الصيفي، ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، بورم في المخ، ووجوده بالعناية المركزة، مؤكدة أن الفنان خضع لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية.

وأوضحت الصيفي، في بيان لها، أن الفنان أشرف مصيلحي من المقرر أن يغادر المستشفى غدا السبت، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة، ويتلقى ردود الأفعال عن دوره في مسلسل "جمال الحريم"، والمعروض حاليا على شاشة قناة DMC، خصوصا وأن "مصيلحي" يقدم دورا جديدا ومختلفا لم يقدمه من قبل، ويمثل قوى الشر في المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة النجوم: نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

ويذاع المسلسل على قناة DMC الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة "دي إم سي دراما" الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة "إم بي سي 4" الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.