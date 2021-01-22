وفاة شقيقة الفنان سناء شافع نتيجة تسمم غذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة ندى بسيوني، عن وفاة السيدة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان الراحل سناء شافع، وذلك بعد مرورها بأزمة صحية ناتجة عن تسمم بسبب تناول الفراولة.

ونعت "ندى" الراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "لن ننساكي أبدا يا أجمل إنسانة.. كنتي نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوافيكي حقك.. يا رب ارزقها الجنة وسرعة الإفاقة".

وكانت ندى بسيوني كشفت صباح اليوم، عن تعرض السيدة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان سناء شافع لأزمة صحية بسبب الفراولة.

وكتبت "ندى"، عبر "إنستجرام": "اطلب منكم الدعاء بالشفاء من تسمم بسبب الفراولة أدى إلى حالة خطيرة من توقف أجهزة الجسم لعمة ابنتي نادية محمود شافع".

وأضافت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أجمل أخت كنتي دائما نعم الإنسانة، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين، بنحبك يا نادية، إنتي مفيش زيك خالص، أسألكم التكرم بالدعاء حالتها خطيرة جدا".

من ناحية أخرى، رحل سناء شافع في أغسطس الماضي عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.