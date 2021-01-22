"بقاله شهر في العناية المركزة".. تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان والإعلامي تامر شلتوت، عن مرور والده بأزمة صحية ودخول العناية المركزة.

وقال شلتوت، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا والدي تعبان جدا وبقاله شهر في العناية المركزة.. وحالته النهاردة صعبة جدا.. أرجو من حضراتكم الدعاء له.. الدعاء يغير القدر".

وكان تامر شلتوت، أعلن في مايو الماضي، مصرع شقيقه الصغير عمرو شلتوت في حادث سيارة، ونعاه عبر "فيسبوك" قائلا: "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "الدايرة" مع أحمد صلاح حسني وإيمان العاصي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.