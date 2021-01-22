غياب نجوم الفن عن تشييع جثمان كوثر هيكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

شُيّع عصر اليوم الجمعة، جثمان الكاتبة كوثر هيكل، إلى مثواه الأخير بعد إقامة صلاة الجنازة على الراحلة من ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وغاب نجوم الفن عن جنازة كوثر هيكل، عدا الفنانة إلهام شاهين والتي حرصت على المشاركة في تشييع جثمان الكاتبة الراحلة.

وقدّمت إلهام شاهين مسلسلين من تأليف الكاتبة الراحلة هما "مكان في القلب" 1988، و"على نار هادئة" آخر الأعمال التي كتبتها كوثر هيكل عام 2005.

كان الكاتب خالد منتصر، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.

ونشر منتصر صورة لكوثر، معلقا "البقاء لله.. وداعا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية، وأم حبيبتي وزوجتي سماح.. إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

ونعتها نجلتها سماح أبو بكر عزت، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلةً: "أمي سابتني وراحت عند بابا.. رفيقة عمري وصديقتي ونور أيامي، ادعوا لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل، أرجوكم وادعوا لي أروح عندهم".

قدمت كوثر للسينما عدة أفلام ذات طابع رومانسي، بينها "دمي ودموعي وابتساماتي"، "العذراء والشعر الأبيض"، "العاشقان"، وهي صاحبة حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما.