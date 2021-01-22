عبير صبري توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة عبير صبري، نصيحة إلى جمهورها ومتابعيها.

ونشرت عبير، أحدث صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" لا تبحث عن الطاقة الإيجابية والسعادة والفرح عند الآخرين.. إنها بداخلك وأنت مصدر كل شيء ".

وتشارك الفنانة عبير صبري، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "موسى" الذي يخوض بطولته: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.