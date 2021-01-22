بشار الشطي: أبحث عن الكلمة البسيطة التي تصل إلى القلب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يحرص الفنان بشار الشطي على مواكبة جميع الأحداث التي تمر على الكويت، سواء الوطنية أو غيرها، حتى تلك التي تأخذ منحى ساخراً، ولا أدلّ على ذلك من طرح أغنية “الجسر ما يفرقنا”، التي واكب من خلالها الخلاف الدائر بين بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول بناء جسر بين منطقتين هما الفيحاء والعديلية.

الشطي أكد في تصريحات لصحيفة “القبس” أنه يهدف من خلال الأغنية إلى الصلح بين الطرفين بحس ساخر، معرباً عن سعادته بتفاعل الجمهور مع الأغنية، مؤكداً أن الكلمات البسيطة التي تخرج من القلب هي سر نجاح أي عمل فني. ويقول الشطي عن فكرة الأغنية: “موضوع الجسر والجدل الدائر حوله لا يتعدى كونه محبة ودعابة بين أهل الكويت المعروفين بخفة الظل وتفاعلهم مع أي حدث على تويتر، وعندما تابعت ما يُثار وما يكتبه المغردون عبر تويتر فكرت في طرح أغنية لتهدئة الأجواء بين الطرفين”.

ويضيف: “لم أتوقع هذا التفاعل الكبير مع الأغنية، لكن لأنها تحمل كلمات حب وتقدير لأهل الكويت جميعاً وتحاكي ما يحدث بحس كوميدي لاقت الاستحسان”.

وحول تفاعله مع أي موقف وترجمته عبر كلمات أغنياته، يضيف الشطي: “أنا قريب من الناس، وأكون بينهم باستمرار في أي مكان، كما أن لدي قناعة بأن الكلمة التي تخرج من القلب تصل إلى القلب مباشرة، لذا أبحث دائماً عن البساطة في ما أقدم من أعمال بعيداً عن التصنع”.

الجدير بالذكر أن بشار عرض له أخيراً مسلسل “عالقون”، للمخرج عباس اليوسفي، بمشاركة نخبة من الفنانين، بينهم بثينة الرئيسي ونور وعبدالعزيز الحداد وعبدالله التركماني وعبدالله عبدالرضا، عبر منصة أبوظبي الرقمية. كما يستعد الشطي للسفر إلى البحرين لتصوير دوره في الدراما الرمضانية “مارغريت”، للفنانة القديرة حياة الفهد، ومن تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب.