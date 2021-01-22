1.8 مليار دولار إيرادات شباك التذاكر الأميركي في 2020

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بلغت ايرادات شباك التذاكر الاميركي في الفترة من اول يناير الى 19 مارس 2020 نحو 1.8 مليار دولار، مشكلة اكثر من %80 من اجمالي ايرادات العام الماضي.

وكانت اعلى الايرادات لشركة سوني، بفضل النجاح المبكر لـفيلمها “فتيان أشقياء للأبد” وأفلام من 2019. هذا بعض ما أظهره تقرير “كوم سكور”.

وكانت حصص شركات الانتاج من السوق كما يلي:

– سوني: %22.21

– يونيفرسال: %21.95

– ديزني: %19.96

– شركات أخرى: %15.94

– وارنر برذرز: %11.7

– باراماونت:%8.3

وكانت ايرادات الأفلام من السوق المحلي في 2020 كما يلي:

– فتيان أشقياء للأبد (2020): 206 ملايين دولار

– 1917 (2019): 158 مليونا

– سونيك القنفذ (2020): 149 مليونا

– جومانجي: المستوى التالي (2019): 128 مليونا

– حرب النجوم: نهوض سكاي وووكر (2019): 124 مليونا

– الطيور الجارحة (2020): 84 مليونا

– دوليتل (2020): 79 مليونا

– نساء صغيرات (2019): 71 مليونا

– الرجل الخفي (2020): 70 مليونا

– نداء البرية (2020): 62 مليونا

جدير بالذكر ان ايرادات فيلم «المنتقمون: نهاية اللعبة» في العام 2019 بلغت 858.3 مليون دولار.