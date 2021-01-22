فيلم جيمس بوند يتعرض لانتكاسة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تم الإعلان عن تأجيل إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة مغامرات جيمس بوند مرة أخرى بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعلنت استديوهات “إم جي إم” أن عروض “نو تايم تو داي” ستبدأ في 8 أكتوبر 2021.

وكان منتجو بوند قد أعلنوا في الخريف عن أن إطلاق الفيلم الخامس والعشرين من السلسلة أرجئ إلى أبريل 2021.

وكان من المقرر أن يقام العرض العالمي الأول للفيلم في مارس 2020 في لندن، لكنه أرجئ مرة أولى بسبب الوباء.

وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” فيليكس ليتر طالباً منه المساعدة.

أما “الشرير” في القصة فيؤدي دوره الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة “كوين” الشهير فريدي ميركوري.

ومن أبرز المشاركين في الفيلم أيضاً الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس.

وتؤدي المغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان “نو تايم تو داي”.