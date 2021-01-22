لائحة اتهام ترامب أمام "الشيوخ" الإثنين.. الحساب يقترب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سترفع، الإثنين، إلى المجلس.

وقال شومر، أمام مجلس الشيوخ، الجمعة، إن "مجلس النواب سيرفع مساءلة ترامب بشأن تحريضه على تمرد عنيف لمجلس الشيوخ، الاثنين، بما يبدأ إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى".

وأضاف شومر: "سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ. وسيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترامب".

وحول طبيعة المحاكمة، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إنها "ستكون محاكمة كاملة وعادلة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن ترامب بدأ تشكيل فريق للدفاع عنه من أجل المحاكمة الثانية بمجلس الشيوخ.

ووفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية فإن ترامب بدأ ذلك بتعيين المحامي المقيم في كارولينا الجنوبية "بوتش باورز" ضمن فريق الدفاع.

وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر "تويتر"، إن باورز "يحترمه كل من الجمهوريين والديمقراطيين، وسيؤدي عملًا ممتازا بالدفاع".

فيما لم يكشف مزيدًا من التفاصيل عن وجود محامين آخرين أم أن باورز سيكون المحامي الوحيد الممثل عن ترامب.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصدرين مطلعين أن النواب الجمهوريين تمت إحاطتهم علمًا بمشاركة باورز خلال اجتماع للحزب الجمهوري عبر الهاتف.

وأوضحت أن النائب ليندسي جراهام أوصى لترامب بالاعتماد على المحامي باورز.