شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يستعد لطرح أحدث أغانيه "عدى الغزال" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــاً".



حكيم

وكان المطرب حكيم ظهر مؤخرا خلال مجموعة من الصور أثناء استمتاعه بوقته فى مزرعة الخيول الخاصة به، حيث نشر أكثر من صورة له عبر حسابه على موقع إنستجرام، وظهر فيها بصحبة الخيول كاشفاً عن حبه الشديد بالتواجد معهم، كما أكد أنه سيقوم بعزومة أصحاب أفضل 10 تعليقات على الصور ليقضوا معه يوم فى المزرعة.

وعلق حكيم: "أحلى وقت لما بروح المزرعة وأقضى الوقت مع الخيل.. إيه رأيكم هاختار 10 من أصدقائى على الصفحة هاعزمهم يقضوا يوم معايا فى المزرعة ونركب خيل".

وفى وقت سابق، استرجع حكيم، ذكرياته سابقا مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعن رفضه دخول فلسطين ذات يوم بسبب ختم الدخول الإسرائيلى، وفى حوار سابق لحكيم مع ”الخليج 365”، قال: "بالفعل رفضت دخول فلسطين جوًا من أجل حفلة كانت تقيمها السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك ذهبت مع السلطة الفلسطينية عن طريق الأردن بالسيارة، علشان بسبورى مايتختمش بختم إسرائيلى".