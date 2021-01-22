شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف صلعاء × صورة جديدة من كواليس مسلسل "فى بيتنا روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من وراء كواليس تصوير مسلسلها "فى بيتنا روبوت"، الذى يذاع حالياً عبر قناة cbc، ويشاركها فى البطولة الفنان عمرو وهبة.

ونشرت شيماء سيف، صورة لها من الحلقة القادمة، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، تبدو من خلالها وهى حزينة، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "تفتكروا زومبا زعلانة ليه ؟.. استنونا يوم الأحد 24 يناير فى مسلسل فى بيتنا روبوت، على cbc الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، يارب المسلسل يعجبكم".

وكانت شركتا سينرجي وروزناما منتجا المسلسل، قد طرحتا البرومو الخاص بالعمل الذى يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذى تخلى عن شعره الطويل فى هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية، وظهر أيضا عدد من نجوم الشرف في إعلان المسلسل، منهم الفنانون هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من النجوم.