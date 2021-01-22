شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تسترجع ذكريات مشاركتها فى فيلم المشخصاتى قبل 18 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة هنا الزاهد ذكرياتها فى فيلم شاركت فيه حينما كانت طفلة قبل 18 عاما، وتحديداً عام 2003، حيث نشرت مقطع فيديو لها خلال الفيلم، وسألت متابعيها عما إذا كانوا يتذكروا الفيلم التى شاركت به، وهو فيلم "المشخصاتى".



هنا الزاهد طفلة

وكانت قد حرصت الفنانة هنا الزاهد على استرجاع فصل الصيف بصورة لها ترتدى فيها فستانا مزينا بالورود، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن اشتياقها لفترة فصل الصيف، حيث كتبت قائلة "خذونى إلى فصل الصيف من فضلكم".



هنا الزاهد خلال الفيديو

ومازحت هنا الزاهد متابعيها فى وقت سابق من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت من خلال صورة لها عبر خاصية الاستورى ظهر بها وجهها وكأنه ممتلئا بالجروح، إلا أنها اختارت التعليق بشكل مفاجئ حين كتبت: "شكلى من غير ميكب".

من ناحية أخرى تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وفى حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، تجسد هنا دور "مخاوية جن" خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات dmc الفترة المقبلة فى أولى بطولاتها المطلقة.

وتقدم هنا الزاهد، خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، و"9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة".

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، الشهر الماضى البوستر الدعائى لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، وكتبت على "إنستجرام" قائلة: "مسلسل حلوة الدنيا سكر.. قريبًا".