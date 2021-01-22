شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ترقص على ألحان "انزل يا جميل ع الساحة" فى عيد ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نبيلة عبيد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، والتي ظهرت من خلاله وهى ترقص على ألحان أغنية "انزل يا جميل على الساحة"، حيث نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتشارك جمهورها لحظاتها السعيدة.

ووجهت النجمة نبيلة عبيد، رسالة لجمهورها، وكتبت فى تعليقها على الفيديو، الذى حظى على تفاعل كبير من متابعيها، "مساء الورد على عينيكم، أسعدتوني اوووى برقة مشاعركم، ربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع".

وكانت النجمة نبيلة عبيد قالت فى لقاء خاص لتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل على الكشوطى، احتفالا بعيد ميلادها: "من وأنا صغيرة بحب الرقص والرقص الشرقى وكنت مقيمة فى السنيمات فى الصيف بتفرج على الأفلام بتفرج على تحية كاريوكا ونعيمة عاكف وارجع البيت أقلدهم من صغرى احب الرقص و محدش علمنى، علشان كده لما بيجلى فيلم فيه رقصة بحب أعملها وبقدمها كويس وكل شخصية بتختلف يعنى الراقصة فى فيلم الراقصة والطبال غير الراقصة فى فيلم الراقصة والسياسى".



نبيلة عبيد



تورتة نبيلة عبيد فى عيد ميلادها



رقص نبيلة عبيد

وعما إذا كان هناك فنانة تعتبرها امتدادا لها فى الرقص، قالت نبيلة عبيد، "كل واحدة عندها شخصيتها مش شبه حد ولا حد شبهى كل واحدة بتأدى الدور بشخصيتها وحسب الدور اللى بتقدمه".

وعن أمنياتها فى عيد ميلادها قالت نبيلة عبيد "أحب إن بلدى تفضل فى تقدم وازدهار زى ما هو حاصل حاليا وعلي طول نفضل عايشين في سلام وأمن، بنام مرتاحين مفيش خوف ولا رعب زى اللى شوفناه قبل كده، وبتمنى لكل المحطين ليا الصحة والعافية أنا يوميا لما اعرف أن في حد متوعك اسأل عليه مبحبش يبقي في حد تعبان أو متضايق من حاجة وإن شاء الله ربنا يرضى علينا وغمة الكورونا دى تعدى بسلام ونبقى أحسن مما كنا".