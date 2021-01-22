شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة سناء شافع.. وندى بسيونى تنعيها: مهما قلنا لن نوافيك حقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ندى بسيونى، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفاة نادية شافع شقيقة الفنان سناء شافع، ونعتها قائلة "لن ننساكى أبدا يا أجمل إنسانة.. كنتى نعم الأخت لى والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوافيكى حقك".

وكان الفنان القدير سناء شافع توفى منذ 5 أشهر تحديدا فى شهر أغسطس الماضى، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية له داخل إحدى المستشفيات في أيامه الأخيرة.

يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد فى قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.