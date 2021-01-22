شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة للجزء الأخير من الموسم العاشر لـ The Walking Dead.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة دراما الزومبى الشهيرة The Walking Dead، عن لقطات جديدة للجزء الأخير من الموسم العاشر للسلسلة المقرر عرضها يوم 28 فبراير المقبل عبر الشبكة الأمريكية AMC المنتجة للمسلسل.

وضم التريلر الجديد الذى نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع تويتر، الكثير من المفاجآت لعشاق السلسلة التي اقتربت على نهايتها بعد ان كشفت الشبكة عن مسلسل مشتق جديد عرض منذ عدة أشهر موسمه الأول.

وكان قد حصد مسلسل The Walking Dead: World Beyond، المشتق من العمل الدرامي الشهير The Walking Dead، على تقييمات منخفضة للغاية، ووصلت تقييمات العمل الدرامي الجديد لحوالي 38% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 4/10 على موقع IMDB، وهو ما يعد انخفاضا حادا في مستوى التقييمات على الموقع.



لقطة من الموسم الجديد

ودارت أحداث الموسم الأخير من مسلسل The Walking Dead فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، ليتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.