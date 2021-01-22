شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم توجه رسالة رقيقة إلى الطواقم الطبية: "يحاربون الموت لتبقى الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة نانسى عجرم، رسالة إلى الطواقم الطبية، تقديرا لدورهم في مقاومة وباء فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، وزيادة عدد المصابين بالوباء خلال الموجة الثانية في لبنان.

وكتبت النجمة نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر:" نحنا تعبنا بس انتو ما استسلمتوا، نحنا خايفين بس انتو بعدكن متحدين، نحنا عم نضعف بس انتو قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، انتو أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا.. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة".



نانسى عجرم عبر تويتر

وأضافت قائلة:" انتو ما عم بتناموا سهرانين على سلامتنا، انتو بعاد عن بيوتكن حتى نحنا نبقى محميين ببيوتنا، انتو محرومين من أهلكن حتى نحنا ما نخسر أهلنا، انتو عم تهتموا بكل مريض بوقت نحنا محرومين نرافقن..إلكن انتو كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل".

وتابعت:" كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. انتو مش جيش أبيض وبس، انتو قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف الا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل.. لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى".

وكان أصدر المكتب الإعلامى للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، بيانا نفى فيه الأنباء المتداولة حول استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإحياء حفل غنائى، فى شهر فبراير المقبل، على خشبة مسرح "الأولمبيا" الشهير، مشيرًا إلى أن الحفل كان محددا فى وقت لاحق إلى أنه تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا.