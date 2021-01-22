شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وسيمون تنعيان كوثر هيكل: وداعا الرقيقة صاحبة الأعمال الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة الكبيرة ليلى علوى الكاتبة كوثر هيكل أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت، التى وافتها المنية، صباح اليوم الجمعة، مؤكدة أنها كانت كاتبة رقيقة وصاحبة أعمال رومانسية واقعية، مقدمة التعازى لأسرتها.



الراحلة كوثر هيكل

ونشرت ليلى، عبر حسابها على تويتر، صورة للكاتبة الراحلة، أتبعتها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الكاتبة الرقيقة وصاحبة الأعمال الرومانسية الواقعية كوثر هيكل.. خالص التعازى لأسرتها الكريمة".



ليلى علوى

كما نعت المطربة والفنانة سيمون، الكاتبة الراحلة أيضا، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "البقية فى حياتكم.. الكاتبة كوثر هيكل".



سيمون

يذكر أن كوثر هيكل، هى أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وهى مؤلفة وكاتبة مصرية بدأت حياتها الفنية بإعداد إحدى قصصها (الحب الكبير) كسهرة تليفزيونية حملت اسم (لمن نحيا) وتنوع إنتاجها فى المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج فى الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت فى إخراج سهرة (زنين) مع المخرج الراحل حسين كمال.

أما أشهر البرامج التى قدمتها فكان برنامج (مواقف إنسانية)، كما قدمت هيكل للسينما أعمالا ناجحة منها (دمى ودموعى وابتساماتي)، (العذراء والشعر الأبيض)، و(العاشقان)، كما اشتهرت بحواراتها الرومانسية فى هذه الأفلام. أما على الشاشة الصغيرة فمن اشهر أعمالها مسلسلات (عصفور فى القفص)، (حكاية كل زوج)، (مفترق الطرق)، (لقاء)، (الأب الثاني)، وأخيراً (على نار هادية) وهو العمل الذى قام ببطولته عدد من النجوم منهم إلهام شاهين والفنان الراحل أبو بكر عزت وتوفيق عبد الحميد.